BV's reageren verdeeld op slaagkansen van Rode Duivels: “Ik vrees dat het hooguit de kwartfinale wordt”

TV K3 getuigt over moeizame opnames van videoclip ‘Mango mango’: “Ik had nog nooit zoiets meegemaakt”

In ‘K3, één jaar later’ getuigen Julia, Hanne en Marthe over de opnames van de videoclip ‘Mango mango’, de eerste opname met Julia erbij. Naar verluidt was het meteen een vuurdoop voor het nieuwe K’tje. Want die dag was er zoveel wind op de set, dat het een zeer moeilijke opname was. “Het mislukte gewoon omdat wij drie bollen met haar waren”, grapt Hanne. “De crew lag letterlijk mee te dansen en te zingen op de grond, zodat het decor niet wegvloog”, voegt Marthe nog toe.

22 november