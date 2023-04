BV-album: Dimitri Vegas en Anouk Matton nemen hun zoontje mee naar Tomorrowland Winter en Brecht van ‘Blind Getrouwd’ schuift uit

BV “Papa was een realist in hart en nieren, een beetje zwartgal­lig zelfs”: Chantal over haar vader Gaston Berghmans

Gaston & Leo, Vlaanderens legendarische komische duo, is nog lang niet vergeten. In januari 2024 gaat een musical over hun leven in première én sinds vorige week ligt het boek ‘Gaston & Leo, met lach en traan’ van Kobe Van Herwegen in de winkel. Iets waar Chantal (61), de dochter van Gaston Berghmans, heel blij mee is. “Maar papa en Leo zouden dit nooit overwogen hebben”, vertelt ze aan ‘PRIMO’. Een gesprek over wat voor vader Gaston was en hoe Chantal als dochter omging met zijn roem.