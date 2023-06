BV-album. BV’s rocken er op los op festivalweides

BV Met de hulp van Jean-Ma­rie Dedecker maakt Jo Vally z’n politieke droom waar: “Ik ga vechten, want ik krijg graag gelijk”

“Ik ben 64 en heb nog een goed voorkomen... Het is nu of nooit!” zegt Jo Vally. Het is de schlagerzanger wel degelijk menens: hij gaat in de politiek. Een mentor heeft hij al gevonden, z’n goeie maar ook strenge vriend Jean-Marie Dedecker (71). In ‘Dag Allemaal’ wikken en wegen ze samen de politieke slaagkansen van Jo en waarschuwt Dedecker hem voor de valkuilen. “Ge moet niet doen zoals de tjeven, maar duidelijk zeggen waar ge voor staat!”