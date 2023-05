BV-album. Bekende gezichten genieten van een stevige sportsessie

BV Frances Lefebure voelt zich meer dan ooit vrouw: “Tien jaar geleden woog ik tien kilo minder, maar ik was daarom niet gelukkiger”

Frances Lefebure (34) straalt. Niet alleen heeft ze een nieuwe kledingcollectie uit met Bel&Bo, maar de actrice werkt samen met haar echtgenoot Boris Van Severen (34) ook aan een ander projectje: hun eerste kindje samen. “Sinds ik met Boris ben, is het verlangen om mama alleen nog maar aangewakkerd. Maar het schrikt me ook wel af”, vertelt ze in een interview met Story, dat voor de zwangerschapsaankondiging werd afgenomen. Een gesprek over haar zelfbeeld, het verlies van haar moeder en natuurlijk: Boris. “Alles wat ik doe, toets ik met hem af.”