BV-album. Bekend Vlaanderen heeft heel wat jubilea te vieren

“Als ik kon kiezen, zou ik hetzelfde doen als vandaag: het mekka van de gastrono­mie in de Ardennen uitbouwen”: 10 vragen aan topchef Wout Bru

Voor chef Wout Bru (53) kan het jaar 2023 alvast niet meer stuk, nadat hij een ster in de wacht sleepte met zijn restaurant Le Grand Verre (*). HLN Eten sprak exclusief met de chef over de restaurants op zijn wishlist en zaken in zijn carrière die hij graag anders had aangepakt. We schotelen hem 10 vragen voor die een inkijk geven in zijn passie voor eten én hij deelt een exclusief recept. “Aan foodtrends doe ik niet mee. Fermenteren is hip , maar is dat daarom altijd lekker?”