BV 24/7. Zita Wauters zingt enthousiast op Clouseau en wie showt er fier haar zwanger buikje?

BV Jonatan Medart opgenomen op spoed: “Ik viel flauw en ze zijn mij met de ambulance komen halen”

Jonatan Medart (23) is dinsdag op spoed beland. Kort na de middag deelde de online content creator op zijn Instagram stories dat hij in het Heilighartziekenhuis in Lier is opgenomen. “Het leek alsof ik wat pijn had aan mijn lever, van al die festivals natuurlijk.”