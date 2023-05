BV 24/7. “Wat ben ik blij om mama te mogen zijn”: zo viert bekend Vlaanderen Moederdag

BV Fitte Garry Hagger viert zestigste verjaardag met straffe transforma­tie: “20 kilo afgevallen”

Liefst 20 kilo staat er minder op de weegschaal. Het is dan ook een fitte Garry Hagger die zestig kaarsjes mag uitblazen. Een mijlpaal waar Gary Hagger zeer dankbaar voor is, en dat viert de zanger met z’n dochter Jessie (36) en kleinkinderen Vince (10) en Mauro (6). “Mauro ziet er net zo uit als ik op die leeftijd”, zegt een fiere ‘bompi’ Garry aan ‘Dag Allemaal’. En kennelijk schuilt er ook een entertainer in zijn kleinzoon. Is de opvolging verzekerd? En wat is het geheim achter zijn spectaculaire vermagering?