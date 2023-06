BV 24/7. Viktor en Gert Verhulst maken samen een ritje op een scooter en The Starlings genieten op TW Classic

BV “‘Afgelast’ is zo'n beetje het toverwoord geworden”: steeds meer festivals en musicals worden stopgezet

Het regent afgelastingen en (bijna)-faillissementen in de evenementensector. Van de knaldrang en het optimisme na de pandemie is weinig meer te merken. “Het zijn dan ook geen evidente tijden voor organisatoren”, vertellen experts in ‘Dag Allemaal’. Over welke problemen gaat het? En welke goede raad hebben ze voor worstelende organisatoren? “Als je hoopt 16.000 tickets aan de man te brengen en het zijn er maar de helft, dan is er een probleem.”