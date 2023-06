BV 24/7. Trotse ouders: deze kinderen van bekend Vlaanderen studeren af

Sven De Ridder woont de proclamatie bij van zijn zoon Dean: “Wat zijn we trots op onze zoon… Keihard voor gewerkt, 6 jaar en een 7de erbij! Zo een beer met werklust en een gouden hart. Als ik tijdens de proclamatie zag hoe het lerarenkorps jou gaat missen (en jij hen), kan ik alleen maar concluderen dat dit topjaren waren in een topschool! The world is yours to explore my boy! Go your own way and know we will always support you!”