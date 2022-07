BV 24/7. Tinne Oltmans geniet van zonsondergang en Sarah Puttemans op vakantie in Saint-Tropez

BV Hanne van K3 danst er nog steeds op los met zwanger buikje in Plopsaland

Ze kondigde begin juni aan dat ze zwanger is van haar eerste kindje, maar dat houdt Hanne (28) van K3 niet tegen om vol enthousiasme haar danspasjes te blijven doen. Tijdens een optreden in Plopsaland De Panne droeg het K3'tje een rok en topje waardoor je haar bolle buikje goed kon zien. En zwanger of niet, Hanne bleef dansen zoals ze dat altijd al gedaan had.

18 juli