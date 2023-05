BV 24/7. Tatyana Beloy geniet van wat qualitytime en Véronique De Kock waant zich een suikerspin

BV Oudste zoon van Günther Neefs droomt ook van een muziekcar­riè­re: “Ik kan er echt niet aan doen”

Mag Günther Neefs (57) - nu ‘Liefde voor muziek’ er bijna opzit - beginnen te dromen van een carrièreboost zoals bij Margriet Hermans? “Ik heb haar alleszins om advies gevraagd”, verklapt hij. Neefs is meer dan dertig jaar een vaste waarde in de Vlaamse showbizz, evenwel zonder échte tophits te scoren of grote zalen te doen vollopen. In het bonte gezelschap van ‘Liefde voor muziek’ voelde hij zich prima thuis. “Die attitude van Daan is ook maar zijn imago.”