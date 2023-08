BV 24/7. Sarah Puttemans viert de verjaardag van Viktor Verhulst en wat is er met Joke Van de Velde gebeurd?

showbizz Deborah Ostrega moest zich destijds vrijkopen uit wat later K3 zou worden: “Maar ik heb nergens spijt van”

De fans hebben haar al een tijdje niet meer op de beeldbuis of op een podium gezien, maar toch zit Deborah Ostrega (50) nog vers in het geheugen. In een interview met ‘Het Belang van Limburg’ blikt de ‘Lords of Acid’-frontvrouw terug op de ‘goede oude tijd’. In de jaren 90 was ze kort even lid van K3, tot ze dat niet meer zag zitten.