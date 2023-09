BV 24/7. Sarah Puttemans straalt in Venetië en Koen Wauters geniet van wat qualitytime met zijn kinderen

BV “In de media zitten ze als aasgieren naar elkaar te kijken": Herbert Bruynseels (61) is nu verkoper in een dierenwin­kel

Hij was drie decennia een vaste waarde op radio en televisie. Maar een jaar geleden, op z’n zestigste, trok Herbert Bruynseels plots de stekker uit z’n mediacarrière. “Ik wilde niet zo’n figuur worden die alles aanpakt, om toch maar in the picture te blijven”, zegt hij. In dit interview vertelt Herbert hoe hij terugblikt op z’n loopbaan, waar hij nu mee bezig is en of de deur openstaat voor een terugkeer naar de Vlaamse showbizz. “Als BV doe je het altijd verkeerd.”