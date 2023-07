BV 24/7. Papa van Christoff en Lindsay is jarig en Kim Van Oncen geniet van het ‘buurtfeest in Boom’

BV Zanger David Vandyck blikt terug op overlijden van z'n moeder: “Haar dood zal voor mij altijd een mysterie blijven”

Een verschrikkelijke zomer was het, die waarin zanger David Vandyck (44) afscheid moest nemen van z’n moeder. Een strijd tegen longkanker die maar enkele maanden duurde. Twintig jaar later is ze nog altijd sterk aanwezig in z’n leven, ook wanneer hij tot rust komt op z’n terras. “Ze zou zo trots zijn als ze me hier nu kon zien”, vertelt David aan ‘Dag Allemaal’.