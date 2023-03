BV 24/7: Natalia en dochter Bobbi-Loua genieten in Disneyland en Anouk Matton en Dimitri Vegas vertoeven in Dubai

BV ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck krijgt giftige reacties: “Na mijn eerste aflevering heb ik keihard geweend”

“Die bitse reacties nadat ik de eerste keer te zien was in ‘Thuis’... Ik heb toen keihard geweend.” Lynn Van den Broeck (30) leerde bij haar soapdebuut vier jaar geleden meteen de keerzijde van de BV-medaille kennen. Ook samenwerken met haar grote liefde Mathias Vergels (30) gaat soms gepaard met heftige emoties. In een interview met ‘Dag Allemaal' vertelt ze openhartig over de vele online haat, haar kinderwens en haar relatie met Mathias. “Die ene dag heeft lang in mijn lijf gehangen.”