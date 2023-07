BV 24/7. Mini K3-reünie tussen Josje Huisman en Karen Damen en Tanja Dexters viert de liefde met haar kersverse man

BV BV’s met ervaring waarschu­wen politicus in spe Jo Vally: “Zodra ik kleur bekende, vielen al mijn optredens weg”

“Ik wil wegen op het beleid in mijn gemeente, zodat ik iets kan betekenen voor de mensen.” Jo Vally (64) gaat in de politiek, zo vertelde hij recent. Dappere keuze of een ‘mission impossible’ in het verdeelde politieke landschap vandaag? BV’s die hun sporen in het wereldje al verdiend hebben, geven de zanger advies in ‘Dag Allemaal’. “In de politiek stappen gewoon omdat je bekend bent, da’s iets te mager.”