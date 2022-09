BV 24/7. Metejoor maakt een fietstocht en Sarah Puttemans is te gast bij modeshow

Showbits Natalia combineert 'The Voice' met ma­ma-zijn: "Dat is soms niet gemakke­lijk. Als ik maar voldoende slaap heb”

‘The Voice Van Vlaanderen’ pakt uit met twee primeurs. Dit seizoen met niet één, maar twee afleveringen per week en met twee nieuwe coaches. Het promospotje hiervoor nam Natalia trouwens op in de Showbits-studio. Het moment dus voor Desna om haar te strikken voor een gesprek over The Voice en over hoe ze haar drukke carrière combineert met mama zijn van intussen 2 kinderen.

12:00