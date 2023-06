BV 24/7. Met (bijzondere) cadeaus en ook met héél veel liefde: zo vierde bekend Vlaanderen Vaderdag

BV The show must go on , want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

Q-dj Maarten Vancoillie kreeg een wel héél opvallend cadeau voor Vaderdag.

Michiel De Meyer werd door zijn vriendin Line in de bloemetjes gezet voor Vaderdag.

En ook zangeres Lindsay is niet vergeten om de vader van haar dochtertje in de bloemetjes te zetten. “Liefste papa, vandaag is het jouw dagje… jij bent de liefste papa van de hele wereld”, klinkt het daar.

“The one with the best daddy”, klinkt het dan weer bij Eva Daeleman.

“Fijne Vaderdag aan alle papa’s en in het bijzonder aan deze allerliefste toppapa”, schrijft Sandra Bekkari.

Linde Merckpoel deelde een schattig filmpje van haar partner en dochtertje ter ere van Vaderdag. “Voor m’n partner in crime, de 50 to my 50, de 90 to my 10. Een daddy-oo als hij, da’s als bijna elke dag 4 op een rij winnen. (Met gemixte kleuren.)”

Tom De Cock en zijn partner kregen een heleboel prachtige cadeau’s voor Vaderdag.

“De liefste papa”, klinkt het bij Winnie uit ‘Blind getrouwd’. “Mijn hart smelt elke keer als ik die 2 bezig zie. Er is niemand die Lily zo hard kan doen lachen en als jij uit beeld loopt, begint ze te wenen (ook al zit ik nog gewoon mee aan tafel ). Nu al helemaal een dochter van haar vader, dus dat belooft voor later.”

An Lemmens bracht Vaderdag door op het strand. “Je zal maar zo’n geluk hebben om de liefste papa op de wereld te hebben.”

“Gelukkige Vaderdag aan alle papa’s en speciaal voor mijn vader! Merci voor alles wat je voor me doet”, klinkt het bij zanger Christoff.

