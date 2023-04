BV 24/7. Megan Desaever vertoeft nog steeds in Dubai en voor Gilles Van Bouwel is het een speciale dag

BV Gewezen VTM-coryfee Lynn Wesenbeek staat open voor een nieuwe relatie: “Dan wil ik samenwonen aan zee”

Met haar hoofdrol in het tweede seizoen van de Streamz-reeks ‘Déjà Vu - Alles is voorbestemd’ staat haar dochter Lauren Versnick (29) volop in de schijnwerpers. Maar er was een tijd dat Lynn Wesenbeek (60) als leading lady van VTM zélf het tv-scherm domineerde. In een gesprek met ‘Primo’ onthult Lynn of ze de aandacht van weleer niet mist, verklapt ze haar nieuwe passie en heeft ze het over haar zoektocht naar de liefde. “Het zou een leuke toevoeging zijn, ja.”