BV 24/7. Megan Desaever geniet van de stralende zon en Hanne Verbruggen neemt Julien mee naar een baby spa

BV Metejoor vertelt uitgebreid over overspel­rod­dels in eigen docureeks: “Ik dacht dat alle mensen me zouden haten”

Nummer 1-hits aan de lopende band, uitverkochte concertzalen en nu ook een eigen docureeks. Dat Metejoor (32) hotter dan hot is, ziet het kleinste kind. En toch heeft zanger Joris Van Rossem er een erg moeilijk jaar opzitten, zo geeft hij toe in ‘Met de Joris’. In de docu vertelt hij openhartig over de roddels over z’n vermeende affaire met K3-lid Julia Boschman (20), hoe zus Lisa zijn carrière een duw in de rug gaf en de faalangst die regelmatig stokken in de wielen stak. “‘Joris moet dood’, kraste ik als kind in m’n bureau.”