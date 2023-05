BV 24/7. Mathias Vergels laat z’n andere kant zien en Olivier Deschacht geniet van Marbella

BV Is er nog hoop op een terugkeer van ‘Flikken’? Andrea Croonen­berghs en Ludo Hellinx lichten tipje van de sluier

Tien jaar lang waren ze als Britt Michiels en Raymond Jacobs goede collega’s in ‘Flikken’, nu worden Andrea Croonenberghs (58) en Ludo Hellinx (67) herenigd in het theaterstuk ‘Assisen V: De Pizzamoord’. ‘Dag Allemaal’ wou weten hoe het nog met de ‘Flikken’-anciens gaat en of de fans nog langer kunnen hopen op een vervolg op de populaire politieserie. “Als ik mijn brood had moeten verdienen met enkel acteren, had ik zeker zwarte sneeuw gezien.”