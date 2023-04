BV 24/7. Lotte Vanwezemael is op vakantie met haar lief en Pommelien Thijs deelt een bijzondere selfie

BV Gene Bervoets over zijn bij­na-dooderva­ring op de set van ‘Beau Séjour’: “Er stortte zes ton water op mij”

Acteur zijn verloopt niet altijd zonder slag of stoot. Dat ondervond Gene Bervoets (67) aan den lijve op de set van ‘Beau Séjour’ in 2017. De opnames voor de dramareeks zaten er bijna op, en het scheelde geen haar of die liepen fataal af. In de podcast ‘Achter de Schermen’ vertelt Gene over de bijna-doodervaring die hij meemaakte, zoals je kan zien in bovenstaande video. “Ik had een grote kap in mijn kop en mijn ribben waren gebroken.”