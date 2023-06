BV 24/7. Lesley-Ann Poppe voelt zich vrij in Amsterdam

“Medicatie is de enige bewezen manier om de symptomen te behandelen”: Pommelien Thijs heeft ADD, maar wat houdt dat juist in?

Pommelien Thijs vertelde moedig en open over de diagnose van ADD die ze recent kreeg. Maar wat is ADD? Waar zit het verschil met ADHD? En hoe ga je best om met een concentratiestoornis, is medicatie de enige optie? Marina Danckaerts, kinder- en jeugdpsychiater in het UPC KULeuven beantwoordt jullie lezersvragen.