BV 24/7. Lesley-Ann Poppe heeft haar eigen golfkarretje en zo vierde K3'tje Marthe haar verjaardag

BV “Dit was de hel”: ex-‘Thuis’-ac­teur Frank Van Erum herademt nadat dochtertje voor leven vocht

In oktober 2022 werd Frank Van Erum (45), in een vroeger leven o.a. Renzo in ‘Thuis’, voor de vierde keer vader. Maar het geluk werd verstoord toen dochtertje Féline tot tweemaal toe voor haar leven moest vechten in het ziekenhuis. In een openhartig gesprek met weekblad ‘Primo’ vertelt hij welke lijdensweg zijn gezin heeft moeten doorstaan. “Maar het was kantje boord of mijn dochter het zou halen.”