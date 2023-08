BV 24/7. Lesley-Ann Poppe geeft zich weer bloot en Bieke Ilegems trekt met haar schoonzonen naar een festival

BV Uniek dubbelge­sprek met Wendy Van Wanten en dochter Estelle: “Onder onze begelei­ding drinkt ze al eens Pisang Ambon”

“Sorry Estelleke, jij was niet gepland. Maar je was zó welkom.” Dochter Estelle (15) is het enige kind dat nog thuis is bij Wendy Van Wanten (63), nu zoon Clément (bijna 23) met zijn Guadalupe is gaan samenwonen. ‘Dag Allemaal’ had een uniek dubbelgesprek met moeder en dochter, die geen onderwerp uit de weg gaan: de korte breuk tussen Wendy en Frans, pubergedrag, en de voor Estelle niet zo anonieme vader van Clément. “Tijdens de breuk van mama en papa, wist ik dat ze terug samen zouden komen.”