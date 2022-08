BV 24/7. Leen Dendievel poseert met wafeltjeshaar en de cast van ‘#LikeMe’ toont blik achter de schermen van hun optredens

BV Hanne van K3 verklapt wie de meter en peter van haar baby worden

Een tijdje geleden deden we een oproep aan de fans van K3: wat willen jullie graag weten over Hanne, Marthe en Julia? Met die vangst aan vragen trekt Jarne naar de meisjes en zo komen we enkele dingen te weten die we nog niet wisten over K3. Welk nummer zouden ze zelf liever schrappen uit de setlist? Slapen ze op tournee samen in één kamer of zelfs in één bed? En Hanne verklapt zelfs wie ze als peter en meter heeft gekozen voor de baby. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

8:52