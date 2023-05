BV 24/7. Kim Van Oncen laat zich van haar meest stoere kant zien en het is feest ten huize Tatyana Beloy

BV Günther Neefs is na carrière van 33 jaar klaar voor échte doorbraak: “Eindelijk komen de grotere optredens”

Al meer dan 30 jaar is hij een vaste waarde in de showbizz, evenwel zonder écht hits te scoren of grote zalen te doen vollopen. Maar Günther Neefs (57) is ervan overtuigd dat daar nu verandering in komt. Met dank aan ‘Liefde voor muziek’, klinkt het in Dag Allemaal. Een gesprek over z'n band met Marthe van K3, z'n hoop op grotere optredens en het verlies van zijn ouders. “Het is een litteken dat blijft.”