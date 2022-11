BV 24/7. Kelly Pfaff is onherkenbaar en Christoff geniet in Zuid-Afrika

Showbits Laura Tesoro draagt nieuwe single op aan goede vriendin die door heftige periode gaat

Drie jaar na haar laatste album werkt Laura Tesoro aan nieuwe muziek. Voorloper is de single ‘We Here’. Schrijven en componeren blijken niet haar favoriete onderdeel van de stiel, bekent Laura. “Maar je hebt wel nieuwe nummers nodig om mee te gaan touren en live optreden is wat ik het liefst doe”, vertelt ze aan Jarne. Volgend jaar trekt ze het land rond met de focus op kleinere zalen. “Optreden in het Sportpaleis is fijn, maar die cluboptredens hebben meer charme en zijn intiemer”, vertelt Laura. Bekijk het hele gesprek in een nieuwe Showbits.

