BV 24/7. Kato Callebaut toont haar nieuwste bikini en Natalia beleeft mooi moeder-dochter moment

Na de klachten over Ben Crabbé: dit denkt tv-kij­kend Vlaanderen over hem

De VRT-klantendienst krijgt de meeste klachten over ‘Blokken’-presentator Ben Crabbé. Dan gaat het bijvoorbeeld over zijn “flauwe humor” of over het feit dat hij de spot drijft met voetbalclub Anderlecht. Wij gingen poolshoogte nemen op straat. Bekijk hierboven wat tv-kijkend Vlaanderen denkt over hem.

23 juni