BV 24/7. Julie Van den Steen roept op “om te blijven ademen” en Erika Van Tielen mag de Belcanto Classic op haar naam schrijven

BV Filip ‘Swoop’ D’haeze vond de liefde bij een van z'n danseres­sen: “We kozen voor elkaar ten koste van m’n gezin”

Swoop-frontman en MENT TV-presentator Filip D’haeze draait al sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw in de showbizz mee. Begin april vierde hij zijn 50ste verjaardag. De ideale leeftijd om terug te blikken op zijn rijkgevulde muzikale carrière en het leven zelf. Zo praat het voormalige boysband-boegbeeld van En Zo in ‘Primo’ honderduit over de hobbelige weg naar geluk in de liefde, alsook de soms moeilijke keuzes in zijn leven. “Mijn ex kan tegenwoordig een deftig gesprek voeren met m’n nieuwe vriendin.”