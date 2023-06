BV 24/7. Jolien Roets gaat verhuizen en Klaasje Meijer vraagt raad aan haar volgers

TV Koen Wauters over z'n co-host in ‘Alles voor de spelen’: “Gilles was totaal niet onder de indruk van mij”

Hun werelden liggen mijlenver uit elkaar, maar in ‘Alles voor de spelen’ op VTM vormen Koen Wauters (55) en Special Olympiër Gilles Dupont (27) een uniek presentatieduo. “Gilles is zo ontwapenend... Zelfs ik kan nog van hem leren”, zegt Koen tijdens een amusant dubbelinterview met ‘Dag Allemaal’. Toch raadt hij z’n co-host af om zich nu in volle vaart op een tv-carrière te storten. Verder praat Gilles over de vooroordelen waar hij soms mee geconfronteerd wordt en z'n eerste ontmoeting met Koen. “Plots stonden we oog in oog.”