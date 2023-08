BV 24/7. Jarige Annie Geeraerts krijgt bezoek van haar tv-zoon en Adil El Arbi viert vakantie op de Seychellen

‘Temptation’-Me­gan (24) laat het geld graag rollen op vakantie: “Ik let niet op prijzen en betaal hier minstens 1.000 euro per hotelover­nach­ting”

In de zomer geven we graag wat extra uit aan reizen en andere pleziertjes. Wij vroegen aan bekende levensgenieters waar zij deze vakantie hun geld aan spenderen. Influencer en OnlyFans-model Megan Desaever, bekend van ‘Temptation Island’ en ‘Ex On The Beach’, trekt deze zomer meerdere keren naar Ibiza en Kreta en daar mogen haar centen best rollen, vertelt ze: “ Zelfs aan een lelijk souvenir geef ik 300 euro.”