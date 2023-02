BV 24/7. Innige beelden en veel lieve woorden: zo viert bekend Vlaanderen valentijn

BV Celine Van Ouytsel, de succesvol­ste miss in járen: “Maar voorlopig zit ik goed bij mijn ouders. Ik ben te gierig om te huren”

“Zonder die kroon was ik vandaag advocaat in de rechtbank.” Celine Van Ouytsel (26) doorbreekt de vloek. Geen enkele miss stampte de voorbije 15 jaar zo’n mediacarrière uit de grond: ‘de mooiste van 2020' presenteert ‘vandaag ‘Play Café’ én ze is een veelgevraagd gezicht in talkshows. “Gert Verhulst en James Cooke, dáár is het begonnen”, blikt de presentatrice in een uitgebreid gesprek terug. Al leerde ze intussen ook de keerzijde van het BV-schap kennen. “Als ik in de toekomst een nieuwe vriend heb, zal ik dat niet meer zo snel en zo open delen.”