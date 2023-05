BV 24/7. Gezinsuitbreiding voor Sarah Puttemans en Dimitri Vegas en Anouk Matton genieten van Thailand

BV Herman Verbruggen wil begripvol­le vader zijn voor Billie en Roos: “Als ik boodschap­pen doe, breng ik ook maandver­band mee”

In ‘De Wonderjaren’ zoekt Siska Schoeters (40) samen met BV’s en experts antwoorden op de vele vragen die bij ouders leven. In de aflevering van deze week staat Herman Verbruggen (60), die we allemaal kennen als Marcske uit ‘F.C. De Kampioenen’, centraal. Ook met ‘Primo’ vertelt Herman honderduit over het vaderschap en zijn band met dochters Billie en Roos. Die is heel anders dan de band tussen Marc en zijn ouders. “Een knuffel geven, dat bestond in mijn tijd niet.”