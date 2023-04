BV 24/7. Evi Hanssen blikt terug op intense maand en Lotte Vanwezemael poseert met haar vriend

BV Mathieu Terryn openhartig over kinderwens: “Dat is het volgende hoofdstuk in ons leven”

In de Radio 2-ochtendshow ‘Goeiemorgen morgen!’ kregen Peter Van de Veire (51) en zijn sidekick Kim Van Oncen de mannen van Bazart over de vloer. Het kersverse vaderschap van bandlid Simon Nuytten kwam ter sprake, wat de vraag deed rijzen of ook de frontman van de groep, Mathieu Terryn (29), een kinderwens koestert. “We willen graag twee kinderen, maar wanneer dat is, dat zien we nog wel.”