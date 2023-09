BV 24/7. Dziubi en Candice uit ‘Blind getrouwd’ trokken samen naar Malta en Ian Thomas viert de liefde in Bali

BV Jeroen Meus over zijn nieuwe ‘Dagelijkse kost’-keu­ken: “Donald Muylle stond mij in hoogstei­gen persoon op te wach­ten”

Jeroen Meus (45) leert de Vlamingen ondertussen al 14 seizoenen lang in de potten roeren met ‘Dagelijkse kost’. Sinds deze week doet hij dat ook in een gloednieuwe keuken. In dit interview verklapt hij aan welke opvallende eisen die keuken moest voldoen, wie de persoon is op het grote schilderij in het decor, en bij welke tradities hij, Stephanie en zoontje Georges zweren in hun eigen keuken. “Na emotioneel zwaar jaar doet dit deugd”