BV 24/7. Charlotte de Witte straalt op billboard op Times Square en Astrid Coppens geniet van stranddag met gezin

BV The show must go on , want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

DJ Charlotte de Witte is te zien op een billboard op Times Square in New York. “Wat een eer om mijn gezicht op een billboard op Times Square te zien. Dit had ik nooit kunnen dromen toen het dertien jaar geleden allemaal begon. Dit is absoluut onwerkelijk. Ik ben zo dankbaar”, klinkt het enthousiast op Instagram. Ze deelt enkele foto’s en video’s van haar bij het billboard.

Influencer Sarah Puttemans geniet met volle teugen van het mooie weer.

Brecht De Geyter blikt terug op zijn solotrip naar Marokko. Hij besloot alleen op vakantie te gaan om zijn breuk met Dziubi en de moeilijke maanden na het ‘Blind Getrouwd’-seizoen te verwerken. “Alleen op avontuur gaan geeft me energie en ademruimte. Alhoewel ik wel vaker op solotrip ga, is deze keer toch anders. Er was plaats voor verwerking van de afgelopen (en soms nog) emotionele maanden. Terugvallen op jezelf en doen waar je goesting in hebt: food for the heart and (travel) soul”, schrijft hij bij enkele reisfoto’s.

Zaterdag traden Niels Destadsbader en zijn kompaan Miguel Wiels op in het Trixxo Theater, in Hasselt. Het was de laatste show van hun ‘10 jaar Niels & Wiels’-tournee. Maar lang zullen ze het podium niet moeten missen. Niels kreeg namelijk een maquette van het podium, met het muzikale duo en de band. “Eerlijk, hoe cool is dit?!”, schrijft de zanger op Instagram. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking en de aanwezigheid. “Merci aan alle fans om er altijd bij te zijn! Dank je wel ook aan mijn prachtige bandje en onze fantastische crew. Op nu naar een hete zomer samen met jullie allemaal!”

Astrid Coppens geniet van een dagje quality time met haar gezinnetje. Samen met haar man Bram en dochters Joey-Lee en Billie-Ray maken ze het strand onveilig.

Voormalig wielrenner Sven Nys is momenteel op vakantie in Dubai. “Even op de pauzeknop gedrukt”, schrijft hij bij enkele kiekjes op het strand.

