BV 24/7. Candice uit ‘Blind getrouwd’ geniet van de zon in Ibiza, Vincent Banic van het eten in Milaan

BV BINNENKIJ­KEN. Op vakantie in de Spaanse luxevilla van Josje Huisman? Dat kan voor 1.000 euro per week

Het is al even geweten dat Josje Huisman (37) een vakantievilla in Spanje had gekocht. En nu toont ze die op sociale media. Het ex-K3'tje kocht een pand in het gloednieuwe vakantieresort Mar de Cristal. Een urbanisatie die nieuw gebouwd werd voor het toerisme. Gelegen aan de Costa Calida, waar ook veel Vlamingen een vakantiehuis hebben. Hoeveel kost het om daar te verblijven en wie onderhoudt alles? ‘TV Familie’ zet alle informatie op een rijtje.