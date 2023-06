BV 24/7. Camille Dhont viert haar verjaardag in Disneyland en Kathleen Aerts is 13 jaar getrouwd

Kathleen Aerts en Steven Van Hoof vieren hun huwelijksverjaardag: “Vandaag 13 jaar getrouwd met deze superman. Steven, met jou is elke dag een nieuw spannend avontuur en verveel ik me geen moment. Je geeft me zelfs niet de tijd om oud te worden, dus blijven we maar eeuwig samen jong. Kan me geen beter deksel voor mijn potje wensen. Love you to the moon and back en met jou in mijn leven wens ik 150 jaar te worden.”