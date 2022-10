BV 24/7. Camille Dhont deelt backstagebeelden en welke BV blikt terug op z’n tijd bij de jeugdbeweging?

BV Mathias Sercu geeft update over zieke zoon Tore: “Het gaat op dit moment onverwacht goed met hem”

Het gaat momenteel vrij goed met Tore Sercu, de zoon van acteur Mathias Sercu (51). De jongeman, amper 24, kreeg in augustus te horen dat hij niet meer zal genezen van de kanker waar hij tegen vecht. “Maar op dit moment gaat het goed met hem, een beetje onverwacht eigenlijk”, gaf Sercu een update in ‘De Zevende Dag’. Ook zoon Tore vertelde in ‘Touché’ over z'n ziekte. “Ons huis is voor mij de perfecte eindbestemming.”

