BV 24/7. ‘Blind Getrouwd’-koppels dansen erop los en Tine Embrechts is klaar voor ‘De Allerslimste Mens’

Showbits Florence uit ‘Blind Getrouwd’ voelde niet meteen een vonk voor Jiri: “Z’n kapsel wat aanpassen heeft een beetje geholpen”

Nog steeds getrouwd of niet, de deelnemers van ‘Blind Getrouwd’ spreken nog regelmatig samen af. “We hebben een goede band”, vertelt Florence in een gesprek met Desna voor Showbits. Ze ontmoeten elkaar daarvoor in de brandweerkazerne van Puurs, waar Florence ook vrijwillige ambulancier is. Vorige week waren de deelnemers ook nog eens allemaal samen bij VTM voor de opname van de reünie-aflevering, die op het einde van de reeks wordt uitgezonden. Of ze zelf nog samen is met Jiri, mag ze uiteraard niet verklappen. Al zien we in de afleveringen van de afgelopen weken wel een toenadering tussen de twee. “Zonder camera had ik mij misschien toch iets sneller opengesteld”, vertelt ze in een nieuwe Showbits.

