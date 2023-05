BV 24/7. Bekend Vlaanderen trekt massaal naar het buitenland en veel gelukwensen voor Gustaph

Showbits Francesco Planckaert over verplichte exit in ‘Special Forces’: “Ik heb het er nog steeds moeilijk mee”

In de allereerste aflevering van ‘Special Forces: Wie durft wint’ ging Georges-Louis met alle aandacht lopen. Maar het was Francesco Planckaert die noodgedwongen moest het programma moest verlaten, omwille van een schouderblessure. In Showbits vertelt Francesco hoe emotioneel die exit nog steeds voor hem is. Bekijk zijn reactie in deze nieuwe Showbits.