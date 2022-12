BV 24/7. Average Rob zwaait Eden Hazard uit als Rode Duivel en Tatyana Beloy geniet van de sneeuw

BV KIJK. Luxevlucht en bezoek aan sportwed­strijd: Sarah Puttemans en Viktor Verhulst zijn in New York

Viktor Verhulst (28) en Sarah Puttemans (23) trekken er even tussenuit. Het koppel is zojuist vertrokken naar New York City in de Verenigde Staten. Sarah deelt kiekjes van de reis op haar sociale media. Zo is te zien hoe het duo een klassevolle maaltijd voorgeschoteld krijgt in het vliegtuig, een bezoek brengt aan een wedstrijd van de New York Rangers en zich aan de Summit One Vanderbilt-attractie - een gigantische wolkenkrabber met spiegelillusie - wagen.

13:31