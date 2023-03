BV 24/7. Ann Van den Broeck trots zonder pruik en wie zien we hier in LA?

BV Remi uit ‘K2 zoekt K3' wordt sidekick van Piet Piraat: “Ik ben alsnog bij Studio 100 terechtge­ko­men, dát was mijn droom”

Het nieuwe K3'tje is hij niet geworden, maar Remi De Smet (21) heeft wél een job bij Studio 100 kunnen versieren. Zo is hij binnenkort te zien in de nieuwe theatershow rond Piet Piraat, aan de zijde van vaste waarde Peter Van de Velde (56). Een prettig weerzien, want meer dan tien jaar geleden stonden ze al samen op het podium. Dat vertelt Remi in een uitgebreid interview over z’n band met Peter, z’n nieuwe rol én z’n vriendschap met K3'tje Julia. “Ik dacht echt dat we uit elkaar zouden groeien.”