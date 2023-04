BV 24/7. Adil en Loubna genieten van Atlanta en ‘#LikeMe’-cast blikt terug op concerten in Sportpaleis

BV Juan Gerlo spreekt voor het eerst over breuk met Tinne Oltmans: “Haar met Oscar zien doet me niets”

Juan Gerlo (32) is opnieuw verliefd. Na een relatie van zes jaar zetten Tinne Oltmans en de acteur in 2021 een punt achter hun relatie. In Dag Allemaal vertelt hij over de breuk en z’n nieuwe liefde, maar ook over de musical ‘Pocahontas’ waarin hij te zien is. In de Verenigde Staten werd het verhaal ‘racistisch’ en ‘paternalistisch’ genoemd. Iets waar ook de Vlaamse cast rekening mee houdt, vertelt Juan in een gesprek over de veranderingen in de maatschappij en cancelcultuur. “We willen bereiken dat iedereen mag zijn wie en hoe hij wil, maar creëren alleen maar meer hokjes.”