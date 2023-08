BV 24/7. Aaron Blommaert staat met zijn ‘maat’ Niels Destadsbader op het podium en wie heeft het moeilijk met yogatermen?

BV Achter de glimlach van Def Dames Dope schuilt veel verdriet: “Ik verzweeg mijn baarmoeder­hals­kan­ker”

Def Dames Dope is terug. Axana (53) en Larissa (55) Ceulemans zijn klaar om de glorietijden te laten herleven. Maar in een openhartig gesprek met ‘Dag Allemaal’ leren we dat de zussen naast veel succes ook harde klappen te verduren kregen. Ze vertellen over het grote verlies in hun leven, Axana’s diagnose van baarmoederhalskanker en hun verrassende toekomstplannen, en blikken terug op de gloriejaren van weleer. “Ik weet nog dat ze in Zuid-Afrika voor ons vier appartementen gehuurd hadden, met zwembad en privékok. En wij wilden gewoon samen zitten.”