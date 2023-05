Buurtbewoners opgelucht nu Walter 'Pico' Michiels geïnterneerd wordt: “Hij loste ooit een schot vlak onder mijn raam”

BVHet zat er al lang aan te komen - hij had al vaker in de psychiatrie en zelfs in de cel gezeten - maar nu is eindelijk de internering van Walter ‘Pico’ Michiels (59) bevolen. In de buurt van z’n chalet in de bossen van Kessel-Lo is men er niet rouwig om. “De rust is hier teruggekeerd”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’. In het weekblad vertellen buurtbewoners over de stoten die de voormalig ‘F.C. De Kampioenen’-acteur uithaalde. “Als hier kleine kinderen rondliepen, waren die bang voor hem.”