Burgemeester Bart Tommelein opent rouwregister voor Arno: “Oostende zal hem nooit vergeten”

“Arno had een zeer innige band met Oostende en onze stad had die ook met hem”, legt Tommelein uit. “Dat werd onlangs nog duidelijk bij de inhuldiging van de muurschildering van Arno aan ons stadhuis en tijdens het recente Filmfestival in Oostendse waar hij gehulkdigd werd en een Life Achievement Award kreeg. Dat was ook de laatste keer dat ik hem gesproken heb. Arno vertelde me dat hij heel dankbaar was om wat Oostende hem had gegeven. We hebben toen op een mooie manier afscheid genomen, want we wisten dat de ziekte te ver gevorderd was. De komende dagen gaan we bij zijn muurschildering aan ons stadhuis muziek van Arno spelen, zodat de fans hem daar kunnen herdenken. We gaan ook een rouwregister leggen in ons cultuurcentrum de Grote Post, zodat iedereen zijn medeleven kan betuigen. Vandaag is een droevige dag.”