Brussels regisseur Julien Vrebos (75) overleden

Hanne van K3 ging met 7 maanden zwanger­schap het vliegtuig op: is dat een goed idee en waar moet je op letten?

Gistermiddag vlogen negen artiesten naar Barcelona voor het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’. Ook K3'tje Hanne (28), die al zeven maanden zwanger is, was van de partij: “Met toestemming van de gynaecoloog.” Maar is hoogzwanger reizen met het vliegtuig wel zo’n goed idee? Wat raden de vliegtuigmaatschappijen zelf aan? En heb je speciale documenten nodig? Onze journalist zocht het uit.

10 oktober