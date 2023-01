Bruno Vanden Broecke openhartig over het verlies van zijn moeder: “‘Ain’t No Mountain High Enough’ doet mij aan haar denken”

“‘Ain’t No Mountain High Enough’ is mij zeer dierbaar. Het doet mij denken aan mijn moeder", vertelt Vanden Broecke aan presentator Kris Wauters. “Zij vertaalde altijd het refrein voor mij. Er is geen berg zo hoog, er is geen rivier zo breed en geen dal zo diep dat mij van u kan scheiden, mijn kind. Ik had het eerst totaal niet door dat de tekst van dat liedje kwam. Mijn moeder straalde namelijk niet veel soul en funk uit (lacht). ”

Ondertussen is zijn moeder al 22 jaar dood. “Op haar zestigste is ze gestorven en ik moest de begrafenis regelen. Voor de dienst koos ik dan ook ‘Ain’t No Mountain High Enough’.” Zeer toepasselijk. Later deelde hij zijn verhaal over de impact van het nummer met zijn huidige vrouw Evie. “Toen gebeurde er iets bijzonder. De radio stond op en juist wanneer ik vertelde over ‘Ain’t No Mountain High Enough’, begon het lied te spelen. Ik viel bijna achterover want ik had dat nog maar zelden op de radio gehoord”, legt Vanden Broecke uit. “In mijn appartement stond ook een plant, die ik van mijn moeder had gekregen. Op het moment dat de plaat van Marvin Gaye en Tammi Terrell begon te spelen, moest ik de plant tegenhouden. Want die ging bijna vallen”, aldus de acteur.